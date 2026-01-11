Morelia, Michoacán, 11 de enero de 2026.- La segunda convocatoria de producción del Estudio de Grabación Sonopedia Michoacán entra en su etapa final. Si cuentan con una canción original y desean escucharla con una producción profesional, la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a participar en este proyecto que acerca herramientas de grabación, mezcla y máster a creadoras, creadores y músicos del estado.

#Video | Continúa abierta convocatoria de grabación profesional para músicos: Secum pic.twitter.com/5AnCvS9aN2 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) January 11, 2026

Nubia Magnolia Palmerín Vargas, seleccionada en la primera emisión con la Orquesta Magnolia Tsïtsïki, compartió que la experiencia fue enriquecedora al permitirles grabar sus composiciones de manera profesional y sin costo. Señaló que el proceso fortaleció la identidad sonora del ensamble y valoró el acompañamiento institucional para impulsar proyectos que lleguen a más comunidades y espacios creativos.

La convocatoria está dirigida a solistas y agrupaciones de cualquier género musical que cuenten con una pieza original. Los proyectos seleccionados recibirán edición, mezcla y máster profesional, con la finalidad de potenciar su desarrollo artístico mediante una producción cuidada y accesible.

Este año se elegirán 20 proyectos, y quienes participaron en la primera edición pueden volver a postularse. La invitación está abierta para nuevas propuestas, iniciativas emergentes y músicos consolidados que busquen un impulso para difundir su trabajo con calidad técnica y una plataforma de mayor alcance.

Las bases completas y el registro de inscripción permanecerán disponibles hasta el 31 de enero en el sitio oficial sonopedia.michoacan.gob.mx. Se invita a la comunidad artística a formar parte de Sonopedia Michoacán, una iniciativa institucional diseñada para amplificar y proyectar la creación musical en la entidad.