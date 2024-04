Video | Columbus Crew toma ventaja y vence a Monterrey en la Semifinal de Ida de la Champions Cup

El Columbus Crew venció 2-1 a los Rayados de Monterrey en el partido correspondiente a la Semifinal de Ida de la Concacaf Champions Cup este miércoles 24 de abril en el Estadio Lower Field.

En el primer tiempo, los Rayados generaban en el inicio del duelo una jugada de peligro, sin embargo el Columbus reaccionaba y fue el encargado de abrir el marcador al minuto 25 con gol de Cucho Hernández en su segundo intento que no perdonó.

‘Cucho’ Hernández opens up the score! 🟡⚫ pic.twitter.com/xkhBMToOTV

El equipo mexicano buscaba el empate y tuvo algunas oportunidades, sin embargo no lo consiguió y se fueron a los vestidores con la ventaja de los locales.

En la parte complementaria, Monterrey salió dispuesto a emparejar el partido y fue hasta el minuto 57 con gol de Maxi Meza que colocó el 1-1 tras asistencia de Jesús Gallardo.

La intensidad del juego aumento por parte de ambos equipos, pero fue el equipo estadounidense que al minuto 72 con gol de Jacen Russell colocó el marcador 2-1 y sentenció la victoria para el Columbus.

Jacen Russell-Rowe heads it in and retakes the lead for Columbus Crew! ⚽ pic.twitter.com/TuETNODR1w