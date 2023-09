VIDEO | Captan a Eduardo Verástegui registrándose como candidato independiente para las elecciones presidenciales de 2024

El actor y productor Eduardo Verástegui presentó el pasado 7 de septiembre en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) su postulación como candidato independiente a las elecciones presidenciales de México 2024.

El año pasado, Eduardo Verástegui fue mencionado por Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro, como posible candidato a presidente de México.

Ocurrió durante la Conferencia de Acción Política Conservadora, evento que reunió en México a líderes conservadores de derecha de todo el mundo.

Al respecto, afirmó que no le importa que lo tachen de extrema derecha, pues afirmó que dedicará su vida a proteger “la vida de los niños por nacer que están en riesgo de morir a causa del aborto; ayer fue un día muy triste”. para México, muy triste, millones de mexicanos, hombres y mujeres, no nacerán, no verán la luz del sol, y no olvidemos que México ha creado en el vientre de su madre, que México viva y no muera.