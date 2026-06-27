Morelia, Michoacán, 27 de junio de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio inicio a la campaña de reforestación “Sembramos el Futuro 2026” en el segmento 1 del Segundo Anillo Periférico de Morelia, donde destacó que este año Michoacán reforestará 13 millones de árboles, de los cuales 10 millones fueron producidos por la administración estatal y 3 millones serán donados por diversas instituciones.

“Michoacán sí puede y está demostrando que es ejemplo nacional e internacional en el cuidado de nuestros bosques; aquí conviven la infraestructura, la productividad y el medio ambiente”, afirmó el mandatario, al reiterar que su gobierno continuará firme en la defensa de los bosques, el agua y los recursos naturales.

Explicó que de manera prioritaria se realizará la intervención en 18 Áreas Naturales Protegidas (ANP) y en cuencas como Pátzcuaro, Río Duero, Cuitzeo y Cutzamala.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, informó que en el Segundo Anillo Periférico se establecerá un cinturón verde con 33 mil 250 árboles en 72 hectáreas, utilizando especies nativas como maguey, pino, guaje, yuca y mezquite a lo largo de 51 kilómetros.

El secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez, recordó que durante la actual administración se han plantado hasta 10 veces más árboles que gobiernos anteriores, a través de una estrategia integral que contempla a las especies en la lista de peligro de extinción.

Como parte del arranque de la campaña, en el distribuidor vial de Tacícuaro se plantarán 2 mil 700 árboles, lo que contribuye a la restauración ambiental y al fortalecimiento de las áreas verdes de la capital michoacana.

Acompañaron al gobernador María Teresa Flores Cabral, coordinadora General de Conservación y Restauración de Conafor; Sandra María Arreola Ruíz, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado; Martha Beatriz Rendón López, directora General de la Comisión Forestal del Estado; María Elena Huerta Moctezuma, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad; Carlos Alberto García Salgado, titular de la Oficina de Representación de la Semarnat en Michoacán; Victor Manuel Quiñonez Arroyo, titular de la Oficina de representación de la Comisión Nacional Forestal en Michoacán; así como presidentes municipales, funcionarios estatales y habitantes de Morelia.