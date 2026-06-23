Morelia, Michoacán, a 23 de junio de 2026.- La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, presentó la cartelera de cursos y actividades de verano 2026 “Verano de Campeon@s”, integrada por más de 25 opciones para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con el propósito de ofrecer a las familias alternativas seguras de aprendizaje, recreación y convivencia durante el periodo vacacional.

La oferta reúne actividades deportivas, culturales, artísticas, recreativas y formativas organizadas por el DIF Morelia y otras dependencias municipales como Colegio de Morelia, Secretaría de Cultura, Secretaría de Bien Común y Política Social, Secretaría de Fomento Económico, IMCUFIDE, Secretaría de Turismo y Policía Morelia, con sedes distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

Las familias podrán encontrar cursos y talleres relacionados con arte, música, lectura, deporte, emprendimiento, creatividad, habilidades socioemocionales y actividades acuáticas, dirigidos a diferentes grupos de edad. La programación incluye opciones gratuitas y de bajo costo para ampliar las oportunidades de participación durante el verano.

Entre las actividades destacan los cursos impulsados por el Departamento para la Cultura de la Discapacidad, abiertos a participantes con y sin discapacidad, así como un ciclo de actividades organizado por Autismo Morelia para usuarias y usuarios del centro. Asimismo, Policía Morelia desarrollará un curso de verano dirigido a hijas e hijos de sus elementos.

La presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, destacó que estos espacios permiten a niñas, niños y jóvenes aprovechar el periodo vacacional para desarrollar habilidades, fortalecer la convivencia y descubrir nuevos intereses en entornos seguros y acompañados. En este esfuerzo, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, impulsa acciones que amplían las oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones.

Las personas interesadas podrán consultar fechas, requisitos, costos, sedes y mecanismos de inscripción de cada actividad en la siguiente liga: https://bit.ly/VeranoDeCampeones. Con esta cartelera, el Gobierno de Morelia y el DIF Morelia acercan más opciones de formación, recreación e inclusión para las familias, contribuyendo al desarrollo de la niñez y juventud moreliana.