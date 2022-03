Video | AMLO señala a gobiernos neoliberales por hechos violentos en estadio de Querétaro

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2022.- Este día en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que “son resabios de los gobiernos neoliberales anteriores, cuando se apostó a la corrupción, la impunidad y abandono del pueblo”, al referirse a los hechos violentos del partido #QueretaroVsAtlas.

También mencionó que el Gobierno de México mantiene comunicación con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, para esclarecer los hechos del sábado en el estadio La Corregidora y castigar a los responsables, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El gobernador hizo el compromiso que se iba a actuar conforme a la Ley y de manera enérgica. Entonces vamos a esperar el resultado para que se castigue a los responsables de los hechos, pero corresponde a ellos dar la información; quiénes participaron, si fue solo lo que se presenta como confrontación de fanáticos del futbol o como sucede en otros deportes, las porras, o qué tipo de porras son o si no hubo algo extraordinario, especial, pero todo eso lo tiene que investigar el gobierno del Estado”, explicó el mandatario federal.

AMLO reafirmó su convicción de atender las causas de la violencia y moralizar al país para evitar este tipo de acontecimientos.

“Tenemos que apostar a la paz, al amor al prójimo (…) para que se viva en una sociedad mejor, es lo que buscamos, para que estas cosas como las de Querétaro no sucedan. Me da gusto que el gobernador Kuri, además de estar ahí pendiente, haya reconocido que hubo fallas en el cuidado que se debe tener cuando hay un juego de esta naturaleza”, expresó.

“La enseñanza mayor es no dejar de moralizar a México, no dejar de insistir que solo siendo buenos, podemos ser felices. La felicidad no es la riqueza, los bienes materiales, o no solo es eso, sino estar bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia, con el prójimo”, enfatizó.

Por su parte el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, reiteró el respaldo del gobierno federal a la Fiscalía de Querétaro para avanzar en las investigaciones.

Insistió que no hay fallecidos por estos hechos y se reporta la hospitalización de 25 personas, tres de ellas en estado grave.