Video | Alfredo Adame se vuelve tendencia al hablar de Wendy Guevara

Las redes, en especial Facebook, mantenía en tendencia ¿te refieres a Magaly Chávez?, frase dicha por Alfredo Adame, cuando volvió a hacerse viral por comentarios hacía el reality La Casa de los Famosos y su ganadora Wendy Guevara.

“La otra Casa de los Famosos fue un fracaso total, desde que ganó el gordo este con cuerpo de tamal amarrado”, dijo refiriéndose a Guevara.

Cuando se le cuestionó sobre su animosidad hacia la youtuber, confirmó que no es “de gratis”. Según Alfredo Adame, Wendy Guevara lo atacó primero: “Me dijo que era un viejillo pendejo y que me iba a romper la madre’, el pendejo es ese gordo feo. Yo lo único que dije es que lo quisieron usar, le armaron una gira a una persona sin talento, que no tiene ninguna habilidad, ninguna destreza”.