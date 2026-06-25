Morelia, Michoacán, 25 de junio de 2026.- Los niveles de las 24 presas en la entidad se encuentran dentro de niveles seguros y aceptables, a pesar de las fuertes lluvias registradas en los últimos días, detalló Luis Roberto Arias Reyes, delegado estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Destacó que el Gobierno federal, a través de la Conagua Michoacán, mantiene un monitoreo constante de los niveles de las presas en la entidad. Estos embalses se encuentran en un promedio general del 53.64 por ciento de su capacidad, lo que representa un incremento del 4.47 por ciento desde el inicio de la temporada de lluvias, el pasado 7 de junio.

El funcionario estatal explicó que dicho almacenamiento es idóneo, por lo que descartó realizar desfogues controlados en los próximos días. Asimismo, enfatizó que solo cuatro presas registran volúmenes elevados, aunque bajo estrictos márgenes de seguridad: Sabaneta se encuentra al 99.84% de su capacidad; La Villita, al 95.70%; Cointzio, al 85%; y Tepuxtepec, al 73.14% de su almacenamiento total.

Específicamente sobre la presa de Cointzio, ubicada en Morelia, el delegado remarcó que su operatividad es completamente normal, eliminando así cualquier situación de riesgo para la población de la capital michoacana.

Finalmente, recordó que la dependencia a su cargo es la única autoridad facultada para emitir cifras oficiales y actualizadas sobre los niveles de los embalses, por lo que exhortó a la ciudadanía a consultar únicamente las fuentes institucionales. “Ni los organismos operadores locales ni los municipios cuentan con datos en tiempo real; lo ideal es que la población se informe directamente a través de la Conagua Michoacán”, puntualizó Arias Reyes.