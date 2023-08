La proliferación de plataformas de comercio electrónico ha indudablemente simplificado la vida de los consumidores, proporcionándoles conveniencia y acceso a una variedad de productos. Sin embargo, este auge también ha dado paso a un incremento inquietante en los intentos de estafas en línea. Un individuo, que recientemente compartió su vivencia en las redes sociales, ejemplifica los desafíos que pueden surgir en medio de transacciones en línea, específicamente al intentar vender un dispositivo Nintendo a través de la web.

Este afectado relata la serie de eventos que tuvo que enfrentar mientras trataba de poner en venta su consola de juegos a través del apartado de compraventa de Facebook, conocido como Market Place. Confiriendo una dosis de confianza en los mecanismos de validación presentes en la plataforma, que aparentemente certificaban la veracidad de los compradores, el individuo se adentró en lo que en realidad resultó ser una trama urdida con fines fraudulentos.

A través de las redes sociales, un joven compartió su crónica relacionada con un intento de engaño al cual fue sometido mediante el uso de Market Place. El usuario, que había listado su Nintendo para su venta, empezó a recibir mensajes de contacto, en su mayoría de señoras que expresaban un interés en el artículo.

Una de ellas, con una historia emotiva, afirmó que el día siguiente era el cumpleaños de su sobrino y que necesitaba el dispositivo con urgencia como regalo. Mientras la conversación avanzaba, la dama sugirió que su esposo se pondría en contacto para finalizar la transacción. Dado que el joven atribuyó esta solicitud a posibles celos conyugales, accedió a la petición y continuó adelante con la venta.

Una situación delicada se desencadenó cuando un individuo se embarcó en una serie de negociaciones con un vendedor aparentemente legítimo. Las conversaciones se desarrollaban en un ambiente de confianza mutua, llevándolos finalmente a un acuerdo sobre los términos de la transacción. Sin embargo, lo que parecía una transacción rutinaria tomó un giro inesperado cuando los estafadores implementaron sus artimañas.

Aprovechando la buena fe del vendedor, los estafadores plantearon un método de pago y envío que inicialmente parecía sensato. Argumentaron estar en medio de una reunión familiar y, por lo tanto, incapaces de hacer el intercambio en persona. En cambio, propusieron enviar los artículos por paquetería con celeridad. La premura con la que pretendían cerrar el trato dejaba poco espacio para cuestionamientos detallados.

El estafador persistía en la urgencia de la situación, insistiendo en que estaba a punto de efectuar el depósito y que requería que se enviara el producto de inmediato. Ante esta solicitud, el individuo en la otra punta de la negociación, mantuvo una posición firme: no enviaría la consola hasta que el dinero estuviera reflejado en su cuenta bancaria. El estafador no se daba por vencido, manteniendo la línea abierta y evitando colgar, en un intento de distraer al vendedor y ejercer presión psicológica.

Además, como parte de su engaño, el estafador envió al joven dos imágenes aparentemente verídicas de los comprobantes de depósito. A pesar de este esfuerzo, el joven no cayó en la trampa, ya que, al comprobar su aplicación bancaria, no detectó rastro del dinero prometido. Esta cautela le permitió tomar la decisión acertada de no enviar el paquete y, en última instancia, evadir ser víctima de la estafa.