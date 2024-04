Video | Acusan a Kenia Os por “sexualizar” a Hello Kitty en su nueva canción

Kenia Os se encuentra promocionando su nueva producción discográfica, en la que ha destacado “Kitty”, una canción que hace alusión a Hello Kitty, el personaje creado por la diseñadora japonesa Yuko Shimizu, situación que ya ha causado debate en redes, puesto que algunos internautas sugieren que la cantante mexicana trata de sexualizar la imagen de un personaje infantil sólo para causar controversia.

Por su carisma y originalidad, pronto Kenia se ganó el cariño de público joven que ha seguido su carrera en sus diferentes facetas, como ahora ocurre en la música. Y aunque es hasta ahora que ha ganado mayor visualización en el mundo de la música, la realidad es que ya cuenta con tres álbumes de estudios; el más reciente, publicado hace tan sólo unos días.

“Pink Aura” el nuevo álbum de la cantante mexicana y que se ha posicionado en las mejores posiciones de los rankings de música.

En este sentido, hay quienes piden cancelar el tema y solicitan que se deje de sexualizar la imagen de un producto que desde 1974, año en que se creó, fue dirigido a niñas y adolescentes.

“Basta de tratar a Hello Kitty como degenerada, ella es una niña, cocina cupcakes y su palabra favorita es ´amistad´” y “¿Por qué sexualizan mi anime favorito?, Hello Kitty no merece esto que le están haciendo…”, son algunos comentarios que se pueden leer en X.