Morelia, Michoacán, 26 de marzo de 2026.- El Morelia Open continúa cautivando a un público de todas las edades en el Club Tres Marías. Esta segunda edición del torneo ATP 125, donde se reúnen importantes figuras del tenis, consolida a Michoacán como un escenario de talla internacional para el tenis profesional, destacó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo del Estado (Sectur).

El mexicano Rodrigo Pacheco, una de las grandes promesas del tenis nacional, volvió a obtener una victoria que le permitió avanzar a los cuartos de final, desatando la ‘Rodrimanía’ en Michoacán con actuaciones que han emocionado al público.

En el tercer día de actividades y con un tenis de alto nivel, Pacheco superó al sembrado número 1, el australiano James Duckworth con parciales de 7-6 y 6-3, demostrando carácter y talento en la cancha.

La jornada incluyó intensos duelos internacionales, destacando los enfrentamientos entre el australiano Tristan Schoolkate y el ecuatoriano Andrés Andrade, así como el choque del canadiense Alexis Galarneau frente al chino Bu Yunchaokete. También sobresalió el encuentro entre el colombiano Nicolás Mejía y el estadounidense Andres Martin.

El Morelia Open ATP 125 continuará hasta el 28 de marzo, reafirmando a Michoacán como un referente para el turismo deportivo de alto nivel. El titular de la Sectur subrayó que este evento cuenta con el respaldo total del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien ha impulsado el torneo desde su creación para proyectar internacionalmente a “el alma de México”.