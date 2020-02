Prohibir el uso de plásticos en el estado no es una solución para revertir el daño al medio ambiente, ni el cobro de nuevos impuestos, sino que requerimos una legislación que regule el tratamiento de residuos sólidos en nuestro estado, aseguró el diputado local de Acción Nacional, Arturo Hernández Vázquez, durante la visita a preparatorias del distrito 07, como parte de la campaña “Reduce, Recicla y Reutiliza”

“El tema no es prohibir el uso de plásticos o una ley que solamente busque la recaudación de impuestos, sino que realmente requerimos una legislación en la que cada quien asuma su responsabilidad, desde la generación, la recolección y el tratamiento de residúos sólidos”.

Luego de presentar a los jóvenes la segunda parte de la campaña ambiental que mantiene desde el 2019, Hernández Vázquez indicó que el proyecto que presentó el ejecutivo estatal únicamente pretende generar ingresos al estado, debido a que contempla los impuestos ecológicos que se presentaron en el 2018 y que se echaron abajo, por lo que indicó la necesidad de modificar el proyecto y nutrirlo con propuestas que realmente representen un cambio en el cuidado del medio ambiente.

Indicó, además que la prohibición del uso de plásticos afecta de manera directa a la economía, luego de que dicha industria representa el tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el país, por ello es importante su regulación, más no su prohibición.

Además, de que de acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Michoacán, se perderían tres mil 500 empleos si se prohíbe el uso de plásticos de un solo uso en la entidad.

“Todos sabemos que requerimos buscar alternativas y nuevas propuestas, ya que para el tratamiento de los residuos sólidos no se tienen una legislación más reciente, pese a que en el estado se generan más de cuatro mil 500 toneladas de basura y de ella solamente el 10 por ciento corresponde a plástico”, expresó.

Hernández Vázquez informó que continuará con la visita de escuelas, para impulsar en los jóvenes la cultura ambiental, ya que una persona utilizar alrededor de 200 bolsas de plásticos al año,

Indicó que la acción se suma a otros proyectos ecológicos que presentará, en los que cada día son más ayuntamientos los que aceptan mejorar sus prácticas ambientales y sumarse a la campaña por un mejor Michoacán.