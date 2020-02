Buenos días.



Queremos platicar con ustedes compañeras y compañeros periodistas del tema de los incendios forestales.



Uno de los factores que más destruyen los ecosistemas, los bosques, la flora y la fauna en general, son los incendios, y se acerca la temporada, por eso queremos compartir con ustedes qué se ha hecho, qué estamos haciendo y qué estamos planeando para las semanas y meses por venir.



Este año en general fue un año seco, en algunas regiones llovió muy poco o llovió tarde y menos de lo que normalmente cae de precipitación y eso nos lleva a que se convierta también en un factor de riesgo.



En una buena parte del estado las prácticas agrícolas que están muy asociadas al uso del fuego y el rastrojo, los residuos de la cosecha anterior o la famosa práctica de la tumba y quema, son practicas muy antiguas que no fácilmente se cambian los patrones y se convierten en un elemento y factor de alto riesgo.



En un tema en el que tenemos que ayudar mucho a tomar medidas, para que sabiendo que no vamos a cambiar de la noche a la mañana, se pueda manejar correctamente.



También es cierto que por un lado están las prácticas agrícolas y por el otro lado están practicas ya conocidas de quemar el bosque para luego derribar los árboles, ya sea para el aprovechamiento mismo de la madera, ya el bosque quemado se facilita para poderlo aprovechar.



Para la huerta que sabemos, acá es más común las huertas de aguacate, para el establecimiento de asentamientos humanos, que también es una presión muy fuerte, sobre todo en las zonas aledañas a los núcleos de población, empieza a crecer la mancha urbana y eso también genera presión al bosque.



De tal manera que la cifra que se conoce es que más del 90% de los incendios son o están asociados a las prácticas humanas, hay algunos incendios que provocan los rayos, pero son menos frecuentes, y lo común es que son producto de las actividades humanas.



En algunos casos y desde luego, hablando de todas estas actividades productivas para el establecimiento de asentamientos humanos, para establecimiento de huertos, pero también hay incendios de paseantes que van a acampar, o algún recorrido, incluso en la carretera las personas que fuman avientan la colilla por la ventana todavía prendida y cayó en el pasto seco y se empieza a prender.



En fin, son muchas las variables que generan los incendios, pero son muchos los daños que provocan.



En los últimos días hemos visto casos de incendios aparatosos como en Australia hace algunos días, los incendios también que hemos visto en California son muy frecuentes y aparatosos en California, los que vimos recientemente en el Amazonia, y así en muchas partes del mundo, ustedes recordarán el incendio que hubo en Grecia, muy fuerte, que causó pérdidas humanas, quema de viviendas.



Este año es seco, con poca lluvia y todas esas actividades a las que ya hemos hecho referencia; todos los años se prepara con tiempo un ejército de combatientes, muchos de ellos voluntarios, otros se contratan a través de las brigadas para combatir los incendios.



Allí están los lugares principales donde se han registrado incendios.



Y participa la población, nos ayuda el Ejército, pero cada año en la temporada, se contrata un número de brigadas, porque ya hay incluso parámetros en función del histórico del número de incendios y superficie que se quema, ya sabemos qué es lo que se debe de hacer.



Lo que hicimos nosotros en el estado fue aumentar nuestra capacidad, este año creció el presupuesto de la Comisión Forestal y de manera particular para esto se está reforzando; la cifra es muy ilustrativa, duplicamos el número de brigadas para incendios, producto de haber incrementado también el presupuesto para esta campaña un 61 por ciento, y con ello tener mayor capacidad de enfrentar el fenómeno.



Así es que se está capacitando también a las comunidades, históricamente participan, pero ahora con capacitación y mejores condiciones para hacerle frente a la temporada.



Vamos a blindar los sitios que ya sabemos que tienen algún riesgo mayor o que son emblemáticos por ejemplo las reservas, hay que cuidarlas porque con frecuencia se convierten en terreno de nadie y con mayor facilidad se fuga el fuego.



Las reservas y los sitios que sabemos son muy atractivos para el fuego, como los cerros grandes de Morelia, Punhuato, por cierto, Morelia es la que más presenta incendios cada temporada.



Las reservas en Uruapan, el Cerro de La Cruz, Jicalán, la Mariposa Monarca; vamos a tomar medidas con oportunidad en estos lugares y vamos a hacer una campaña más fuerte con los que queman los residuos.



Incluso ustedes saben que para la parte de Tierra Caliente las (inaudible) se le prende fuego, vamos a ubicar y vamos a hablar con los responsables de estos terrenos y hacer muy bien hechos los entornos con las brechas cortafuego y todo, de allí se fuga y una vez que se brinda el fuego agarra el pasto seco y es difícil de combatirlo y sobre todo, en lugares de difícil acceso.



Ustedes recordarán hace como tres años el incendio en el Pico de Tancítaro, no se podía combatir por lo escabroso del terreno y sin embargo, muchas hectáreas se arrasaron, se estuvo trabajando mucho, pero por el terreno no podían llegar los compañeros que estaban combatiendo el incendio y también fue muy riesgoso por las caídas.



El año pasado a pesar de que hubo muchos incendios, no fue atípico el año, digamos que más o menos el promedio de incendios que se ha presentado, en el 2019 tuvimos 722 incendios, ya en otros años como en el 2017 habíamos tenido 800.



En el 2015 hubo 225 incendios registrados y más o menos, pero a pesar de que hubo muchos, creo que es el año más bajo por lo menos del 2012 para acá de incendios presentados.



Pero por ejemplo en el 2016 hubo 826 y se quemaron 18 mil hectáreas creo que es el año, en este corte, que más hectáreas se han dañado, el año pasado fueron 14 mil 353 hectáreas, dentro de lo grave, las que sean una o dos las que se quemen siempre afectará los recursos, pero no se quemó una superficie tan grande como se preveía.



Pero este año es más seco, por eso la prevención a tiempo, ya se arrancó con la capacitación, a reclutar a los integrantes de las brigadas, vamos a reforzar estos sitios que ya les he referido.



Allí está el dato entre los municipios que más presentaron incendios en la temporada pasada, los 10 municipios con mayor número de incendios.



Nosotros tenemos hoy mejores condiciones porque se aumentó el presupuesto, esta tarea siempre la hacemos, siempre de manera coordinada con el Gobierno Federal, con los municipios y los combatientes voluntarios, hay asociaciones que nos ayudan todos los años, los bomberos de Protección Civil siempre nos ayudan.



Un poco nos preocupa que haya disminuido el presupuesto federal, el recorte es muy fuerte, le recortaron a la Conafor más de mil 600 millones, eso limita su capacidad para ayudarnos, por un lado, nosotros aumentamos nuestra capacidad local, pero el apoyo federal disminuye, generalmente ellos nos apoyaban enviándonos un equipo aéreo adaptado para estas cosas, pero son equipos que cuestan muy caros.



Si ya no tienen dinero ellos, va a ser difícil, nosotros nos vamos prevenir y contratar por lo menos un equipo para estar disponible y estar atentos a la contingencia.



ALEJANDRO OCHOA FIGUEROA

DIRECTOR LA COMISIÓN FORESTAL DE MICHOACÁN (COFOM):



Es importante lo que señala el señor gobernador en cuestión de que a pesar de que tuvimos 14 mil hectáreas siniestradas pudimos salir del top ten en el que siempre se encontraba Michoacán, año con año había estado en los primeros lugares a nivel nacional, tanto en superficie afectada como en número de incendios.



El día de hoy estamos en el número 14 a nivel nacional, y esto viene a partir de una buena coordinación que hemos tenido junto con la federación, con los municipios, con el Ejército, Protección Civil, SEMACCDET, COFOM hemos estado atendiendo a partir de los centros estatales de incendios y los cinco centros regionales que tenemos.



Allí hemos estado monitoreando constantemente los puntos del calor que están a lo largo y ancho del estado para poder desplegar brigadas contra incendios, ya sea brigadas de CONAFOR, brigadas de COFOM, las brigadas que tiene el Ejército o de Protección Civil.



En Michoacán, las brigadas que contratamos el año pasado por parte del Gobierno del Estado fueron 28, en esta ocasión vamos a pasar a 50 brigadas y con ello se suma a las que tendrán las asociaciones, la CONAFOR y los grupos de voluntarios, vamos a llegar a una cifra de 101 brigadas.



Con esto vamos a poder llegar a más de mil combatientes, este es un ideal que planteamos desde hace un año con la CONAFOR, el año pasado tuvimos alrededor de 900 combatientes y vimos la necesidad de tener más de mil combatientes, en esta ocasión vamos a poder contar con esto debido al incremento del presupuesto que se nos otorgó para incendios y vamos a poder tener una mejor reacción.



Además, el día de hoy estamos ya enrutados con la campaña de prevención de incendios, hicimos una firma de convenio con el Sistema Penitenciario, los pre-liberados se suman a la campaña, están los fines de semana haciendo brechas corta-fuegos y líneas negras en varios municipios del estado, Morelia es uno de ellos, Uruapan, Tacámbaro, Zacapu, La Piedad y Zamora.



Allí los pre-liberados están capacitados para hacer brechas corta-fuego y líneas negras, estamos teniendo un objetivo de establecer por lo menos 50 km de brechas corta-fuego y 25 km de líneas negras.



Queremos estar mejor prevenidos, que nos agarre mejor esta temporada que se viene.



Como lo señalaba el señor gobernador, va a ser una temporada muy fuerte es una tendencia a nivel mundial, no solamente es en México o en Michoacán, sino en el mundo.



Por eso queremos tener esta prevención, una campaña fuerte de prevención que además ha sido elogiada a nivel nacional, la propia CONAFOR nos hizo ese comentario que les gustaría replicar este sistema que estamos llevando a cabo con la firma de convenio con el Sistema Penitenciario es algo que se trata de hacer una labor social y que mejor que sea a través de la labor social.



Queremos tener una disminución tanto del número de incendios como de hectáreas dañadas.



RICARDO LUNA GARCÍA TITULAR DE SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL (SEMACCDET):



Únicamente comentar que estas brigadas que hace referencia el director Alejandro Ochoa, varias de ellas las estamos formando de las propias comunidades indígenas, la Meseta Purépecha es una de las que ha sufrido este tipo de conflagraciones, por indicaciones del gobernador este próximo jueves 19 y viernes 20 vamos a capacitar a las primeras nueve brigadas en nueve comunidades de la Meseta Purépecha.



Y, enseguida vamos a hacer el taller en Paracho, para allí capacitar brigadas de Nurio, Charanástico, Urapicho, que también las comunidades se están preocupando y ocupando del cuidado de esos recursos naturales.



GOBERNADOR MICHOACÁN, SILVANO AUREOLES CONEJO:



Gracias secretario Luna y director Alejandro Ochoa, solamente un par de cosas más y terminamos.



Una es que junto con todo esto que estamos haciendo de trabajo nos va ayudar mucho si pronto el Congreso nos aprueba el paquete de leyes ambientales y de reformas que les enviamos hace algunos meses, está detenido entiendo por temas menores que se pueden explicar fácilmente.



Pero el beneficio para los bosques y para los recursos naturales en general del estado y en consecuencia de la salud de michoacanas y michoacanos es muy bueno, por eso es una invitación amable y respetuosa a las diputadas y los diputados de las comisiones del medio ambiente de que nos ayuden y hagan el trámite correspondiente a este paquete ambiental.



Si hay alguna duda con la que quieran que les ayudemos estamos listos para proporcionar la información y aclarar dudas, pero que avance porque eso nos va ayudar mucho a tener instrumentos legales para cuidar nuestro medio ambiente.



Lo otro que estamos trabajando es que junto con la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía para la Atención de Delitos Ambientales vamos a reforzar las medidas, no ha sido fácil judicializar casos de incendios provocados porque se pierden las evidencias, todo el mundo se enfoca en cómo se combate el siniestro, pero no a juntar la información que permita sancionar a quienes sean los responsables de estos delitos, porque es un delito destruir los recursos naturales.



Ahora lo vamos a trabajar con tiempo con la Fiscalía, incluso vamos ver si logramos armar un esquema de recompensas para que la gente nos digan quiénes son los que queman, o que saben quiénes hacen ese daño y que nos ayuden a dar con ellos.



Si empezamos a poner sanciones a quiénes quemen o destruyan los recursos naturales va a ser otro instrumento más, quizá no el único ni el determinante, pero otro más para que entre todos cuidemos nuestros recursos naturales.



La invitación también es a la población para que nos ayude, hay que generar conciencia, es un tema de conciencia de que no está bien que dañemos nuestro entorno, que se quemen nuestros bosques, cuando se queman los bosques se pierden muchas vidas de animales, de plantas, que algunas son incluso endémicas o emblemáticas, es decir el daño es mucho.



Y a quienes, por razón, la que sea, están obligados a usar el fuego sobre todo en las prácticas agrícolas que nos avisen y les ayudamos.



Queremos capacitar mucho, tampoco es una meta fácil, pero quitar y desarraigar la idea de que quemar los residuos como rastrojo, las plantas es bueno para el suelo, eso hay que quitarlo porque no es cierto, pero está muy arraigado que el fuego ayuda a la tierra, y es al revés, se queman todos los microorganismos del suelo, es decir se empobrece el suelo cuando se quema.



Pero requiere tiempo para poder transformar esta idea tan arraigada en la población.



Allí la dejaríamos si tienen alguna pregunta.