Unen esfuerzos directivos del CECyTEM en pro de la comunidad del Colegio

Morelia, Michoacán, a 19 de octubre del 2020.- Mediante una videoconferencia sostiene reunión de trabajo el director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM), José Hernández Arreola, con los directivos de los 93 planteles que conforman el susbsistema educativo.



Hernández Arreola expresó que se han respetado las condiciones laborales de los trabajadores del Colegio, “no se adeuda ningún pago a los compañeros trabajadores, se ha realizado el esfuerzo para pagar puntualmente y el Gobierno del Estado ha estado al pendiente de la situación y se ha cumplido con todas y todos”.



“Hay otras instituciones en las que se les adeudan hasta tres quincenas y al CECyTEM afortunadamente no se le debe nada a ningún trabajador de base, sindicalizado o de confianza”, refirió.



En este año se han resuelto varios de las peticiones que solicita el Sindicato, todo esto en el marco de la ley, “no se dieron de manera conjunta, pero sí se ha cumplido con todos”.



Reiteró que es necesario concientizar a los compañeros sindicalizados para no complicar el avance escolar de los más de 22 mil estudiantes; además de poner en riesgo la salud de todas y todos los compañeros en este tiempo de pandemia.



Felicitó a los docentes por realizar un excelente trabajo con los estudiantes, “han dado un gran esfuerzo, mi reconocimiento y agradecimiento para ustedes”.



El funcionario estatal conminó a los directivos a estar presentes en sus planteles en caso de que estalle la huelga para seguir los procesos que así se requieran.



Finalmente, el titular del CECyTE Michoacán, hizo un llamado a las directoras y directores a no violentar los derechos de los compañeros sindicalizados, “mi filosofía desde mi llegada al CECyTEM, ha sido y será, no violentar los derechos de los trabajadores”.