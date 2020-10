El 18º FICM presentará una selección de películas del Festival de Cannes y la Semana de la Crítica

Como parte de la alianza que desde 2003 mantienen el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) con la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, el 18º FICM presentará una selección de películas que fueron seleccionadas por la Semana de la Crítica en 2020.

Las películas son: After Love, de Aleem Khan; Gold for Dogs, de Anna Cazenave Cambet; y Beasts, de Naël Marandin. Además, tendremos un programa de cortometrajes que incluye los siguientes títulos: August 22, This Year, de Graham Foy; Towards Evening, de Teymur Hajiyev; Forastera, de Lucía Aleñar Iglesias; Good Thanks, You?, de Molly Manning Walker; Humongous!, de Aya Kawazoe; Marlon Brando, de Vincent Tilanus; Menarca, de Lillah Halla, y White Goldfish, de Jan Roosens y Raf Roosens.

Asimismo, contaremos con Spring Blossom, de Suzanne Lindon; y Love Affair(s), de Emmanuel Mouret, ambas cintas que el Festival de Cannes había seleccionado como parte de su 73ª edición.

La 18ª edición del FICM se realizará del 28 de octubre al 1 de noviembre en Morelia, Michoacán y a través de las sedes virtuales Cinépolis Klic, Canal 22 y FilminLatino.