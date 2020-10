Defender su legado, el mejor homenaje al General Cárdenas: Gobernador

Morelia, Michoacán, a 19 de octubre de 2020.- Al considerar que el legado del General Lázaro Cárdenas del Río está amenazado ante una dirección del país que traiciona los principios del cardenismo, el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, llamó a defender el movimiento que dio vida a las instituciones de la República.



“El mejor homenaje a Cárdenas es defender su legado y ser congruente con sus principios; no bajemos la guardia, no desmayemos, defendamos el verdadero movimiento que dio vida a las instituciones de la República, es urgente defender la división de Poderes, el Estado de Derecho, la distribución de la riqueza nacional, las libertades, y la justicia”, aseguró.



Al fungir como orador oficial y encabezar el acto conmemorativo al 50 aniversario luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río, Aureoles Conejo, aseguró que desde Michoacán, se defenderá el legado del general.



“Somos los garantes de la estabilidad y la gobernabilidad, somos los que sostenemos el pacto federal, y no permitiremos ni maltratos, ni desconocimiento, ni invasión de facultades; mucho menos, que se nos regatee lo que nos corresponde; desde Michoacán, desde la tierra que lo vio nacer, vamos a defender la visión de país que Cárdenas nos legó”, aseveró.



Al llamado de “Vivan nuestras instituciones” y “Viva el federalismo”, el mandatario michoacano, invitó de manera contundente, a continuar con los principios del Cardenismo.



“Seamos visionarios, como Cárdenas, seamos inconformes como Cárdenas, pero primero, demos un propósito noble a nuestra inconformidad, que no es otra, más que la defensa de México”, dijo.



Luego de hacer una semblanza a la obra y trabajo del General Cárdenas, afirmó que el michoacano Cárdenas del Río, como presidente actual, no viviría de glorias pasadas o de nostalgia, rencores, reproches, reclamos o de comedias, ni perdiendo el tiempo en fabricar distractores.



“El General estaría enfrentando los desafíos, unificando a los mexicanos, modernizando el desarrollo, como lo hizo en su momento”, puntualizó Silvano Aureoles.