UnDiaComoHoy | Conoce las conmemoraciones de hoy 5 de marzo

Día Mundial de la Eficiencia Energética

El 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética, con la finalidad de reflexionar y crear conciencia de la importancia del uso racional de la energía para el propio de bien de la raza humana, ya que, de continuar su despilfarro, esto traería consecuencias irreparables para el planeta entero.

Todo comienza en el año 1998, en una Conferencia Internacional celebrada en Austria donde se acordó crear un día que fuese emblemático para el mundo, de la importancia de cuidar y hacer un uso consciente y responsable de la energía, que es vital para la vida.

En este encuentro se debatió sobre crear estrategias para ampliar la diversificación energética a través de otras fuentes como las energías renovables y la reducción de los combustibles fósiles.

Día Internacional para Concienciar sobre el Desarme y la No Proliferación

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 5 de marzo como Día Internacional para Concienciar sobre el Desarme y la No Proliferación, a través de su Resolución A/RES/77/51.

El objetivo de esta efeméride es promover la paz y la seguridad en todos los países del mundo, haciéndolo extensivo a todas las personas del mundo.

Con la creación de esta efeméride se pretende reafirmar las políticas de desarme y la no proliferación, especialmente en lo concerniente a las armas de destrucción masiva, así como el firme compromiso de los Estados Miembros en la adopción de medidas concretas para su cumplimiento.

Los Gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, entre otros sectores no menos importantes ejercen un rol fundamental en la promoción de la educación para el desarme y la no proliferación. Representa un instrumento para la paz, la seguridad, el desarme y la no proliferación a nivel mundial.