Un error el voto lineal a favor de un solo partido: Abelardo Pérez

Morelia, Michoacán.- Los contrapesos al interior del congreso del estado no deben ser vistos como un acto de confrontación entre el gobierno estatal y el legislativo local, por el contrario, la diversificación entre quienes toman las decisiones es lo que hace plural y rica una democracia, por ello hacer voto lineal favor de un partido es coartar el debate y dar carta abierta a que no exista un freno en políticas públicas que podrían no beneficiar a quienes más lo necesitan, así lo comentó el candidato de Fuerza X México al congreso local, Abelardo Pérez Estrada.

Explicó que los votantes no deben partir de la lógica de apoyar a un solo partido para “que nos vaya bien”, más bien, debe existir el análisis de cada uno de los perfiles que se postulan a los distintos cargos de elección popular y así contrastar las propuestas e ideas de cada uno para ejercer un voto razonado.

“Basta de los insultos a los ciudadanos en lugar de estar diciendo cuatro de cuatro, voto masivo, los candidatos debemos debatir nuestras propuestas, presentar nuestros proyectos y, sobretodo, tener la calidad moral para pedir el voto de las y los morelianos, algunos de los contendientes del distrito 17 Morelia Sureste, le están apostando a repetir el error de los votantes hace 3 años, es decir, de hacer voto lineal y caro nos ha salido a los mexicanos y mexicanas, esa forma de decidir” externó Pérez Estrada.

Lamentó que sus compañeros candidatos de otros partidos, no hayan querido debatir sus propuestas, lo que refleja la falta de respeto al electorado y la soberbia con la que aún pretenden ver al pueblo moreliano que poco a poco está despertando, dejando en claro que no tienen la intención de volver por los políticos de siempre.

“El reto sigue abierto, aún estamos a tiempo de debatir, aún estamos a tiempo de presentar lo que tenemos para ofrecerle a los morelianos y morelianas que, hoy más que nunca, deben contratar a personalidades que vayan acordes a las necesidades del momento y no apegadas a un concurso de popularidad que no trae consigo solución a demandas de la ciudadanía”, enfatizó.

Reiteró que a dos semanas del proceso de votación, las y los morelianos deben razón bien su voto, para así tener la certeza de que no habrá una gestión gubernamental unitaria, sino plural que no velará por los intereses de un solo color político “hoy más que nunca necesitamos esos contrapesos porque será la última forma de vigilar de cerca el actuar de nuestros gobernantes” sentenció el candidato al distrito local 17 Morelia Sureste, Abelardo Pérez.