Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- Con el objetivo de tender puentes de colaboración en favor de las comunidades educativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y de Saint Peter’s University, la rectora Yarabí Ávila González sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de dicha institución, Hubert Benitez.

Con la presencia de funcionarias y funcionarios nicolaitas que encabezan las distintas áreas de la Máxima Casa de Estudios, la rectora dio la bienvenida a los representantes de la universidad son sede en Jersey City (New Jersey), Estados Unidos de América, así como al presidente de Quadratin Hispano, Leonardo Espinoza, quien también asistió al encuentro.

En este sentido, Ávila González, compartió que la UMSNH es una institución con gran trascendencia histórica, “pero eso no quiere decir que nos hayamos quedado en el pasado, sino que todos los días el equipo que está aquí y que es solamente una parte de la Universidad Michoacana, nos levantamos con ese gran compromiso de hacer crecer a la institución”.

A través de los convenios, de la colaboración y de la vinculación, añadió, es como nos seguimos fortaleciendo y generamos estas oportunidades para las y los estudiantes, docentes, investigadoras e investigadores.

La rectora precisó que la UMSNH se encuentra en el top ten de las mejores universidades a nivel nacional, y es puntera en Michoacán en el tema de la investigación, de la divulgación de la ciencia, del deporte, así como en el ámbito académico, al referir que cerca del 100 por ciento de la matrícula de licenciatura estudia en programas avalados por su calidad.

“Nos halaga mucho el tenerlos aquí y poder establecer estas alianzas de colaboración porque fortalecernos y fortalecerles es parte importante de este trabajo colaborativo en la sociedad, también resulta satisfactorio escuchar el número de personas de América Latina que forman parte de las universidades en Estados Unidos con las que podamos hacer alianzas”.

Sabemos, agregó, que muchos connacionales viven en el vecino país, y que la forma en como la Universidad Michoacana puede demostrar su humanismo es precisamente ofrecer estos programas académicos para que nuestras y nuestros michoacanos y mexicanos, y la gente latina se siga preparando, si podemos hacerlo de manera colaborativa, así lo vamos a realizar. La rectora manifestó que la UMSNH está abierta para poder trabajar en conjunto, tras referir que el objetivo sería que ambas instituciones educativas se fortalezcan.

Por su parte, el presidente de Saint Peter´s University, Hubert Benitez, explicó que el motivo de la visita, además de hermanar a New Jersey con Michoacán, es abrir las puertas de la institución que dirige para establecer posibilidades, oportunidades y alianzas estratégicas con el propósito de dar un valor agregado a las y los alumnos de ambas universidades.

En ese sentido, consideró que el abanico de acciones de colaboración es muy amplio, al referir que van desde la idea de una doble titulación, las Microcredenciales, certificaciones, diplomados, transición de estudiantes de Michoacán a New Jersey y de New Jersey a Michoacán, investigación conjunta, entre otras. Indicó que la universidad que dirige impulsa una formación integral, excelencia académica rigurosa, así como el servicio y el liderazgo de sus estudiantes.

En su turno, el vicepresidente ejecutivo, Guillermo de Veyga, explicó que Saint Peter´s University cuenta desde hace más de 25 años con la designación HSI (Hispanic Serving Institution), lo que significa que tiene entre su matrícula más del 25 por ciento de alumnas y alumnos de origen hispano, tras precisar que el objetivo de esta visita es buscar canales de colaboración entre ambas instituciones.