Morelia, Michoacán, 29 de junio de 2026.- Michoacán se posiciona a la vanguardia en inversión de infraestructura, al destinar 24 mil 398 millones de pesos a obra pública durante esta administración, equivalentes al 7.9 por ciento del presupuesto estatal, una cifra que supera por más del doble a los estados vecinos como Jalisco, Guanajuato y Querétaro, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Resaltó que mientras entidades como Jalisco asignan un 3.7 por ciento, y Querétaro junto con Guanajuato dedican apenas el 3.5 por ciento, la inversión michoacana se consolida como un referente de desarrollo; esto significa que el estado invierte 2.1 veces más recursos que Jalisco y 2.3 veces más que Querétaro y Guanajuato.

“Si Michoacán mantuviera este ritmo por otros 12 años, en infraestructura, crecimiento y cero deuda, tendríamos un desarrollo sostenido a la par de la región Occidente y Bajío” detalló el mandatario estatal.

Resaltó que para poder conseguir la estabilidad financiera, se requiere un gran esfuerzo y disciplina fiscal, además de que los recursos vayan realmente a la inversión pública.

Manifestó que la inversión que se ha efectuado por el Gobierno de Michoacán, es el triple que la administración anterior, lo cual se realiza sin la contratación de deuda pública como en gobiernos pasados.