Morelia, Mich.- Jueves 20 de noviembre de 2025.- Bajo un fuerte dispositivo de seguridad Jorge Armando N., alias “El Licenciado”, presunto autor intelectual del homicidio del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, es trasladado a un penal federal en espera de su audiencia programada para el día viernes.

Fue la noche de este jueves cuando el convoy de de fuerzas federales, estatales y municipales salió de la Fiscalía General del Estado (FGE) con destino a un Centro Penitenciario, donde esta noche dormirá Juan Armado N., señalado por las autoridades como la persona que orquestó la logística para dar muerte al fundador del Movimiento del Sombrero.

En el operativo de trasladado, encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), participó la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Civil (GC) y Policía Morelia.

Fuentes cercanas al caso indicaron que probablemente el día de mañana se realice la audiencia de imputación en contra de “El Licenciado”, por lo que en próximas horas se conocerá oficialmente cuáles son los delitos que habrá de enfrentar.

Hasta el momento se sabe que, de acuerdo con las investigaciones, Jorge Armando coordinó –mediante un grupo de mensajería— la forma en la que Victor Manuel N., apoyado por dos cómplices Fernando Josue N., y Ramiro N., deberían acercarse para matar al alcalde Carlos Manzo durante el Festival de Las Velas, el pasado 1 de noviembre.

Momentos después de perpetrar el homicidio, Victor Manuel fue abatido por el personal de seguridad del edil, mientras que Fernando y Ramiro —luego de dar aviso a “El Licenciado”— fueron retirados del sitio y siendo localizados ejecutados en la carretera a Paracho el día 10 de noviembre.

Derivado del trabajo conjunto entre autoridades federales y estatales, se logró ubicar con los teléfonos de Fernando y Ramiro, donde se detectan mensajes, mismos que permiten establecer la relación y paradero de Juan Armando, quien fue detenido cerca del Mercado San Juan en el Centro de Morelia.

Trascendió que el ahora detenido, manifestó pertenecer a una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificando como su jefe directo en la estructura criminal a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, mismo que supuestamente dio la orden para matar a Carlos Manzo.

Lo que suceda durante la audiencia será de suma importancia para continuar con los trabajos de investigación que permitan a su vez el esclarecimiento pleno del homicidio y lleve a la detención de otros involucrados y con ello conocer el móvil del asesinato.