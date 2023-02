Tras veredicto contra García Luna, Felipe Calderón afirma: “Jamás negocié ni pacté con criminales”

Luego del veredicto de la corte de EUA, contra Genaro García Luna, declarado como culpable; el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, señaló que, “él no pactó con criminales y no usó la Presidencia para abogar por sus intereses”.

(FILES) In this file photo taken on June 2, 2012, Mexican President Felipe Calderon (R) talks with Federal Police director Genaro Garcia Luna, during a ceremony to celebrate Mexico’s National Police Day in Mexico City. – Genaro Garcia Luna, a once-powerful Mexican government minister who oversaw his country’s war on drug trafficking goes on trial in New York on January 17, 2023, himself charged with facilitating the smuggling of narcotics. Garcia Luna is accused of taking huge bribes to allow the notorious Sinaloa cartel to smuggle cocaine when he was public security minister during Felipe Calderon’s 2006-2012 presidency. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

En una carta publicada en su cuenta de twitter, el ex mandatario señala; “Con respecto al veredicto del caso García Luna, comparto el siguiente comunicado”:

En el escrito cita a su ex secretario como “el ingeniero García Luna” y destaca, “como presidente de México luché con toda determinación en contra de la delincuencia, con la ley en la mano, sin dar tregua ni hacer distinción entre grupos” del crimen “Jamás negocié ni pacté con criminales. Jamás usé la investidura presidencial para abogar por sus intereses”.

Calderón Hinojosa afirma que él ha sido el mandatario “que más ha actuado en contra de la delincuencia organizada” con la finalidad de construir un “auténtico estado de derecho”.

Con respecto al veredicto del caso García Luna, comparto el siguiente comunicado: pic.twitter.com/1ACIEl6wgU — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) February 22, 2023

El escrito, que se centra en la defensa de su persona y de su actuación en el combate a la delincuencia, indica que “la lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una sola persona”, sino “un esfuerzo de miles de soldados, marinos, policías, Ministerio Público, mujeres y hombres que arriesgaron –y en muchos casos perdieron la vida– por defender a las familias mexicanas”.