Puruándiro, Mich.- 28 de junio de 2026.- La volcadura de una camioneta en la que se desplazaba una familia, dejó como saldo un niño lesionado y otras cuatro personas lesionadas, en esta demarcación de Puruándiro.

Según lo informado por fuentes policiales, el trágico incidente se registró en la carretera que conecta a la comunidad de Las Letras, con la población de Isaac Arriaga, donde una camioneta Chevrolet Tahoe se salió del camino y volcó.

El hecho fue reportado al número de emergencias, movilizando a policías y paramédicos locales, mismos que a su arribo atendieron a dos mujeres y tres menores, quienes de emergencia fueron trasladados al Hospital Regional, donde posteriormente un pequeño de 5 años de edad pereció.

Oficiales de vialidad realizaron el peritaje correspondiente y aseguraron la unidad siniestrada, mientras que especialistas de la Fiscalía General del Estado al ser informados sobre el la muerte de uno de los afectados acudieron al nosocomio para realizar las actuaciones respectivas.

AGENCIA RED 113