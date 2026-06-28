Morelia, Michoacán, a 28 de junio de 2026.- Al hacer entrega masiva de títulos profesionales, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, invitó a las y los egresados nicolaitas a no tener miedo a hacer las cosas diferentes, así como a continuar preparándose.

Señaló que durante este periodo diversos procesos al interior de la casa de estudios se han agilizado, tal es el caso del trámite de títulos tanto pergamino como electrónicos, al referir que éstos últimos se pueden obtener en tan sólo 10 días hábiles, lo que permite casi de manera inmediata poder continuar con sus estudios de posgrado o ingresar al mercado laboral.

“Este edificio de Control Escolar se viste de gala al recibirlos en un momento tan importante, que queda grabado para la historia y para nuestros corazones, y que lógicamente también nos hace recordar todo lo que tuvimos que vivir para poder tener este documento en las manos”.

La rectora enfatizó que el camino no concluye con el título obtenido, al referir que las y los egresados todos los días deben continuar preparándose y buscar la mejora continua, “porque allá afuera la competencia es muy fuerte, y quien hace las cosas diferentes es quien logra esa ventaja competitiva”.

Precisó que una de las tareas más importantes que tienen las y los nicolaitas que hoy obtienen su tìtulo, es impulsar a que más personas conozcan la Universidad Michoacana, así como las oportunidades que brindan las Casas del Estudiante, que son ejemplo del humanismo de la institución. “Nosotros tenemos esa responsabilidad de difundir la información para que estos títulos se dupliquen, porque eso lo que va a generar es que arranquemos a las juventudes de otros espacios donde no se construye”.

Àvila indicó que obtener el título profesional, es ver un sueño hecho realidad, y también es el nuevo comienzo para construir una historia profesional y personal, al tiempo que invitó a las y los egresados a trabajar por los sectores que más lo requieren. “Felicidades a todas y a todos ustedes, felicidades a sus familias y que el camino siga dándose con pasos fuertes, les deseamos desde la Universidad lo mejor a cada uno y a cada una de ustedes”, apuntó.

Por su parte, la directora de Control Escolar, Marisela Morfìn Amézquita, destacó la importancia del título profesional como una de las principales herramientas que les abrirá las puertas en el mundo laboral, “hoy se llevan el producto final de todos sus esfuerzos, de todo su caminar por la Universidad, su título les va a permitir salir a darlo todo allá afuera, donde hay muchas personas que tienen puestas las esperanzas en ustedes”.

La funcionaria comentó ante las y los jóvenes que la verdadera felicidad consiste en que las personas se sientan satisfechas de servir a los demás, “y eso es precisamente lo que la Universidad Michoacana nos enseña, y lo que hemos aprendido dentro de sus aulas”.