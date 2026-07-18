Tacámbaro, Mich.- 18 de julio de 2026.- Un hombre falleció y tres personas resultaron heridas luego de que un árbol aplastara el taxi en el que viajaban las víctimas, sobre la carretera Tacámbaro – Chupio.

La tragedia fue reportada a la altura del puente de la colonia El Ejido, donde de acuerdo con la información preliminar, un pino se vino abajo justo en el momento que el vehículo de alquiler pasaba por la zona y le cayó encima.

La emergencia fue portada número de emergencias, por lo que al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos, mismos que a su llegada tuvieron que utilizar equipo hidráulico para cortar las láminas del toldo que terminó aplastado y poder rescatar a las víctimas.

En el sitio, los socorristas confirmaron el deceso de un masculino y auxiliaron a los 3 sobrevivientes, los cuales fueron trasladados a un hospital de la región sin que fueran reveladas sus identidades.

Se pudo apreciar que la unidad siniestrada corresponde al taxi con número económico 12 del sitio Villegas, unidad que terminó convertida en chatarra.

Personal de Seguridad Pública abanderó el área del incidente y solicitó la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para que se realizaran los correspondientes actos de investigación.

AGENCIA RED 113