Ante la continuidad de las precipitaciones, los tres órdenes de gobierno mantienen activos los protocolos de prevención y atención en todo el país, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), está en comunicación permanente con las autoridades estatales para fortalecer las acciones operativas.

Se realizan recorridos constantes por zonas de riesgo, se intensifican las campañas de difusión para mantener informada a la ciudadanía y se habilitan refugios temporales en los puntos estratégicos donde las condiciones lo demandan.

Para el día de hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un pronóstico de lluvias muy fuertes con puntuales intensas, que oscilan entre 75 y 150 mm, en el suroeste de Chihuahua, el norte y sur de Sinaloa, el sur de Durango y el norte de Nayarit.

También se esperan precipitaciones fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en el sureste de Sonora, el oeste y sureste de Jalisco, además del oeste de Michoacán. Asimismo, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en el noroeste de Coahuila, sur de Zacatecas, Aguascalientes, suroeste de Guanajuato, Colima, centro y oeste del Estado de México, costa de Guerrero, noreste de Oaxaca y sur de Veracruz.

El pronóstico se extiende con intervalos de chubascos de 5 a 25 mm para Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que en Baja California, Tlaxcala y Morelos se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm.

Se hace un llamado a la población a estar alerta, ya que las lluvias de fuertes a intensas pueden acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo, condiciones que incrementan el riesgo de encharcamientos e inundaciones.

Se invita a la población a mantenerse atenta ante posibles rachas de viento capaces de derribar árboles o anuncios publicitarios, así como a extremar cautela al conducir debido a que los bancos de niebla reducen significativamente la visibilidad tanto en tramos carreteros como en zonas urbanas.

También, se sugiere evitar intentar cruzar corrientes de agua o zonas inundadas, ya que la fuerza del caudal puede arrastrar vehículos; evitar resguardarse bajo árboles, estructuras metálicas o espectaculares ante rachas de viento; mantener desagües y coladeras libres de basura para evitar encharcamientos; y tener a la mano un kit de emergencia con documentos personales, lámpara y radio de pilas.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales y a seguir las indicaciones de Protección Civil de su localidad.