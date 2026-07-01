Copándaro, Michoacán, 1 de julio de 2026.– Durante una asamblea informativa enfocada en las necesidades del sector agrícola, Torres Piña afirmó que la transformación debe profundizar el respaldo a quienes trabajan la tierra, mediante apoyos directos, precios justos para sus cosechas e infraestructura que permita producir más y en mejores condiciones.

Ante habitantes, productores y representantes de distintos sectores del municipio, destacó la importancia del programa Fertilizantes para el Bienestar, mediante el cual se entregan insumos de manera directa, sin intermediarios, para reducir los costos de producción y fortalecer la economía de las familias campesinas.

Torres Piña compartió que, durante sus encuentros con sectores productivos de Zacapu, productores le expresaron la necesidad de ampliar los apoyos al campo, particularmente en materia de precios de garantía para el maíz, el frijol y otros productos básicos. Señaló que estos intercambios permiten conocer de primera mano las dificultades que enfrentan quienes producen los alimentos que llegan diariamente a las mesas de las familias.

“Hay que escuchar a quienes están todos los días en la parcela. No basta con apoyar la siembra; también necesitamos garantizar que la cosecha tenga un precio justo y que el trabajo de las y los productores sea reconocido”, expresó.

Añadió que otro de los grandes retos es impulsar una mayor inversión hídrica, rehabilitar y ampliar la infraestructura para el almacenamiento y distribución del agua, así como avanzar en la tecnificación del riego para aprovechar de manera más eficiente cada litro destinado al campo.

Durante la asamblea también recordó que el Gobierno de Michoacán ha destinado cerca de 18 millones de pesos a Copándaro mediante distintos programas y acciones. Entre ellos se encuentran 5.4 millones de pesos del Faeispum, la modernización del alumbrado público y la rehabilitación de la carretera Copándaro-Chucándiro, obra que facilita el traslado de las familias y la salida de la producción agrícola.

Torres Piña sostuvo que el respaldo al campo forma parte de una historia de lucha y organización que tiene profundas raíces en Michoacán, desde la defensa del territorio de los pueblos originarios y el reparto agrario impulsado por Lázaro Cárdenas, hasta las políticas de bienestar iniciadas por Andrés Manuel López Obrador y continuadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Finalmente, señaló que estar a la altura de la historia significa escuchar al pueblo, defender la soberanía alimentaria y construir políticas públicas junto con las comunidades, para que las y los campesinos cuenten con agua, tecnología, fertilizante, mejores caminos y precios justos para sus productos.