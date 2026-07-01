Pátzcuaro, Michoacán, 1 de julio de 2026.- El presidente municipal, Julio Arreola, asistió a la ceremonia de clausura del ciclo escolar 2025–2026 del Internado de Educación Primaria No. 3 “Melchor Ocampo”, donde acompañó a las y los alumnos que concluyeron su educación primaria y celebró junto con ellos este importante logro académico.

Durante el evento, el alcalde felicitó a las y los estudiantes por el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia que demostraron a lo largo de esta etapa, al tiempo que reconoció el respaldo de sus familias y el compromiso del personal docente, directivo y administrativo, cuyo trabajo es fundamental para la formación de las nuevas generaciones.

Julio Arreola destacó que la educación representa una de las herramientas más importantes para transformar vidas y construir una sociedad con mayores oportunidades, por lo que reiteró el compromiso del Gobierno de Pátzcuaro de seguir impulsando acciones en favor de la niñez y la juventud del municipio.

Asimismo, reconoció la labor que realiza el Internado de Educación Primaria No. 3 “Melchor Ocampo”, institución que durante años ha contribuido a la formación académica y humana de cientos de estudiantes, fortaleciendo valores como el respeto, la responsabilidad y la solidaridad.

Con su participación en esta ceremonia, el Gobierno de Pátzcuaro refrenda su compromiso con la educación y reconoce el esfuerzo de quienes, desde las aulas y los hogares, trabajan todos los días para construir un mejor futuro para las niñas, niños y jóvenes del municipio.