Morelia, Michoacán, 1 de julio de 2026.- El Pueblo Mágico de Cuitzeo está listo para cerrar las actividades del Mes del Orgullo con una jornada llena de música, inclusión y celebración. Como parte del InCluitzeo 2026, el próximo viernes 3 de julio se presentarán Lorena Herrera, María Daniela y su Sonido Láser, además de la DJ Chela Rivas, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García.

Durante la presentación del programa, Diego Alberto Fernández Camarena, presidente del colectivo InCluitzeo y representante de la presidenta municipal, Rosa Elia Milán Pintor, explicó que las actividades de este año concluirán con un evento conmemorativo y festivo que promueve el orgullo, la libertad, el respeto y la inclusión de la comunidad LGBTTTIQA+ en el municipio.

Las actividades comenzarán a las 16:00 horas con una marcha que partirá de la avenida Benito Juárez, conocida como Monigotes. “Queremos recordar que este es un evento pensado para todas las familias, tal como ocurrió el año pasado, cuando niñas, niños, adolescentes, madres, padres y personas adultas mayores disfrutaron del recorrido. Para esta edición esperamos la asistencia de cerca de 10 mil personas durante toda la jornada, lo que también contribuirá a fortalecer la economía local”, destacó Fernández Camarena.

Por su parte, Odalys Mayte García Hernández, regidora de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, señaló que este encuentro busca fomentar el respeto, la igualdad y la convivencia.

“Es un llamado al respeto hacia la diversidad, pero también es importante destacar que no es un evento exclusivo para un sector de la población. Todas las familias están invitadas a disfrutar de un ambiente sano y de una programación musical para todas y todos, porque la música es un lenguaje universal”, expresó la regidora.

Finalmente, Iván Lobato, director de Comunicación Social del colectivo InCluitzeo, informó que todas las actividades del viernes serán de acceso gratuito. Agregó que el municipio cuenta con opciones de hospedaje en hoteles y alojamientos en plataformas digitales, para recibir a las y los visitantes. Para conocer el programa completo y más información del evento, se invita a consultar la página oficial de Facebook Gobierno de Cuitzeo 2024-2027.