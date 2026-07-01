Morelia, Mich.- 01 de julio de 2026. Este miércoles se llevó a cabo la ceremonia de Toma de Protesta, Posesión al Cargo y Protesta de Bandera del Coronel de Infantería de Estado Mayor Francisco Mendoza Velázquez, quien asumió el mando del 12/o. Batallón de Infantería, en sustitución del Coronel de Infantería de Estado Mayor Demian Yamil Mayoral Ojeda.

La ceremonia se realizó en la explanada del Cuartel General “José María Morelos”, y fue presidida por el General de Brigada de Estado Mayor Juan Bravo Velázquez, Comandante de la 21/a. Zona Militar, quien dio posesión del cargo al nuevo Comandante del 12/o. Batallón de Infantería, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Ceremonial Militar.

Durante el acto protocolario, el Coronel Francisco Mendoza Velázquez rindió Protesta de Bandera ante el Lábaro Patrio y el personal militar presente, comprometiéndose a desempeñar leal y patrióticamente el cargo que le fue conferido, con estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan.

Este relevo forma parte de la política institucional de rotación de mandos implementada por la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo propósito es fortalecer la operatividad del Instituto Armado mediante el aprovechamiento de la experiencia, capacidad y profesionalismo del personal militar en los diferentes cargos y responsabilidades.

Currículo y trayectoria del Coronel de Infantería de Estado Mayor Francisco Mendoza Velázquez.

Nació en Minatitlán, Veracruz, con 28 años de Servicio en el Ejército Mexicano, ingresó en septiembre de 1997 como cadete en el Heroico Colegio Militar graduándose en el año 2000 como Subteniente de Infantería.

Ha desempeñado los cargos y comisiones inherentes a la carrera profesional militar del Arma de Infantería, en el 10/o., 12/0., 53/o., 68/o. Batallones de Infantería y 5/o. Grupo de morteros.

Egresó de la Escuela Superior de Guerra en el año 2011, como Cap. 1/o. Inf. Diplomado de Estado Mayor.

Ha realizado estudios civiles y militares, destacando los siguientes:

Curso de Formación de Oficiales Licenciados en Administración Militar en el Heroico Colegio Militar.

Curso Básico de Paracaidismo.

Curso de Aplicación Táctico Administrativo de las Armas y Servicios en la Escuela Militar de las Armas y Servicios.

Curso de Mando y Estado Mayor General.

Maestría en Dirección Estratégica en la Escuela Superior de Guerra.

Maestría en Seguridad y Políticas Públicas.

Maestría en Seguridad Nacional en el Colegio de Defensa Nacional.

Condecoraciones de perseverancia de 5/a., 4/a., 3/a. y 2/a. Clases, por 10, 15, 20 y 25 años de servicios ininterrumpidos.

Ha desempeñado cargos en el Estado Mayor Conjunto de la Secretaria de la Defensa Nacional.

Comandante del 5/o. Grupo de Morteros Cal 81mm. Chicoasen, Chiapas.

Comandante del 68/o. Batallón de Infantería, Pie de la Cuesta Guerrero.

AGENCIA RED 113