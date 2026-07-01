Morelia, Michoacán, 1 de julio de 2026.- El Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) anuncia la extensión del evento Jalo Futbolero. Tanto la Zona Mundialista como el área de juegos mecánicos continuarán operando hasta el 19 de julio, con el objetivo de ofrecer a las familias un espacio seguro, recreativo y de sana convivencia en torno a la pasión por el fútbol.

Las pantallas gigantes instaladas en el Jardín del Orquidario seguirán transmitiendo de manera gratuita los partidos de la justa mundialista. Además, la zona de food trucks continuará ofreciendo una amplia variedad gastronómica para que las y los asistentes disfruten de una experiencia completa.

Las y los visitantes podrán seguir disfrutando de los juegos mecánicos y de destreza, entre los que se encuentran Spider, Gravity, Castillo Embrujado, Swing Wave, Barco, Carros Chocones, entre otras atracciones. El costo es de 60 pesos por boleto, pero cuenta con promociones de 6 boletos por 300, 10 boletos por 450, 16 boletos por 630 y 20 boletos por 700 pesos, disponibles en las taquillas del recinto.

Ceconexpo invita a la ciudadanía a aprovechar este espacio de convivencia y recreación, donde familias y aficionados podrán seguir disfrutando de los encuentros deportivos, la oferta gastronómica y las atracciones mecánicas en uno de los mejores ambientes de Morelia.

Además, las autoridades mantienen un operativo coordinado de vialidad y protección civil para garantizar que las actividades se desarrollen en un entorno seguro, ordenado y de sana convivencia para todas y todos.