Morelia, Michoacán, 1° de julio de 2026.- Morelia está preparada para recibir a miles de visitantes durante el próximo periodo vacacional de verano, resultado del trabajo permanente que impulsa el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, para consolidar a la capital michoacana como un destino turístico de referencia a nivel nacional e internacional.

En el marco del arranque del Operativo Vacacional de Verano 2026, se dio a conocer que durante esta temporada se espera la llegada de más de 22 millones de turistas al país y alrededor de 400 mil a Michoacán, panorama que beneficiará la actividad económica y turística de Morelia.

Que el Centro Histórico de Morelia haya sido sede del inicio de este operativo refleja el posicionamiento que ha alcanzado la ciudad gracias a la estrategia de promoción turística impulsada por el Gobierno Municipal. Este esfuerzo se ve respaldado por indicadores positivos, como la ocupación hotelera promedio de 54.5% reportada por DATATUR, cifra superior al promedio nacional de los destinos de ciudad, que se ubica en 50.2%.

Asimismo, los datos del Aeropuerto internacional de Morelia reflejan un crecimiento constante de llegada de pasajeros internacionales, donde se registra que entre enero y mayo de 2026 llegaron 343 mil 500 viajeros del extranjero, que representan un incremento del 23% respecto al mismo periodo del año anterior. Estas cifras colocan a la terminal aérea de Morelia en el octavo sitio de los 10 mejores aeropuertos del país.

Para esta temporada vacacional, Morelia ofrece una amplia variedad de hoteles, restaurantes, recorridos turísticos, museos, actividades culturales, eventos, gastronomía y experiencias para todas las edades, respaldadas por la calidad y hospitalidad que distinguen a sus prestadores de servicios.

Con infraestructura turística fortalecida, una agenda cultural permanente y el trabajo coordinado entre autoridades y el sector turístico, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir proyectando a Morelia como un destino competitivo, seguro y atractivo, listo para recibir a quienes elijan vivir una experiencia única durante estas vacaciones de verano.