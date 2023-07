Tom Holland explica cómo y por qué ha dejado de beber alcohol

La estrella de “Spider-Man” ha estado sobrio durante más de un año, y no trató de minimizar el dolor que sentía antes de fallecer.

Según sus propias palabras, debe haber sido alcohólico porque siempre bebía hasta el borde y se despertaba a la mañana siguiente con un terrible dolor de cabeza.

El actor de 27 años tampoco puede disfrutar de sus compromisos profesionales, como las alfombras rojas y las entregas de premios, hasta que se haya tomado al menos unas cuantas cervezas y haya sentido una presión intensa.

Tom empezó a preguntarse si realmente le obsesionaba la idea de tomarse una pinta y trató de demostrarse a sí mismo que se equivocaba apuntándose a ‘Dry January’, una campaña realizada por las autoridades sanitarias de Reino Unido que anima a no consumir alcohol durante el mes de enero. Cuando terminó ese período de tiempo decidió extenderlo a febrero y no quiere engañar a nadie: al principio no resultó nada fácil.