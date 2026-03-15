Morelia, Michoacán, 15 de marzo de 2026.- Con el objetivo de ofrecer un servicio de transporte público moderno, eficiente y seguro, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que el nuevo teleférico de Uruapan operará bajo los más estrictos estándares de seguridad internacional a partir de su inauguración programada para el próximo 18 de abril.

El mandatario estatal destacó que este proyecto no solo transformará la movilidad de la región, sino que se ha diseñado como un entorno blindado para el bienestar de las y los usuarios.

“Cada cabina y cada estación contarán con sistemas de vanguardia para garantizar un servicio de primer nivel”, señaló Ramírez Bedolla, tras puntualizar que para asegurar un trayecto tranquilo, el sistema integrará diversas medidas de seguridad.

Detalló que las 91 cabinas estarán equipadas con cámaras de seguridad tanto en su interior como en el exterior y se han instalado botones de pánico en cada unidad para que los pasajeros puedan reportar cualquier emergencia o eventualidad durante su trayecto.

Además de que las seis estaciones del sistema contarán de manera permanente con agentes de seguridad y personal de servicio médico para atención inmediata.

El gobernador refirió que el teleférico de Uruapan está preparado para mantener su marcha ya que el sistema dispone de tres motores de repuesto, los cuales entrarán en operación de forma automática en caso de apagones o fallas en el suministro eléctrico.