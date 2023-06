Tenoch Huerta renuncia a película de Netflix tras acusaciones de depredación sexual

El actor de Marvel, Tenoch Huerta, ha declinado su participación en el nuevo filme de Netflix titulado “Fiesta en la Madriguera”, según informó el periodista Ciro Gómez Leyva durante el noticiero nocturno de Imagen TV. Huerta compartió un comunicado en el cual señala que, tras las acusaciones de la saxofonista María Elena Ríos de ser un “depredador sexual”, ha decidido retirarse del proyecto.

La filmación de la película estaba programada para comenzar el martes 20 de junio. Sin embargo, el actor explicó que no puede permitir que las acusaciones no solo afecten su reputación, sino también a quienes están involucrados en el proyecto. En el comunicado, Huerta expresó: “Ante el impacto de las recientes declaraciones sin fundamento de María Elena Ríos y el daño que han causado, no me queda más remedio que retirarme de participar en la película Fiesta en la Madriguera”.

Huerta también mencionó que su enfoque actual es restaurar su reputación y destacó la importancia de resolver la situación de manera legal. El actor reveló a través de WhatsApp a la periodista Claudia Mollinedo que consideró dos opciones: retrasar el inicio de las grabaciones o abandonar la película y buscar una solución legal. Sin embargo, debido a las presiones dirigidas hacia el director Manolo Caro, finalmente optó por renunciar al proyecto.

Estas noticias llegan en medio de las acusaciones de María Elena Ríos contra Tenoch Huerta, quien ha negado rotundamente las acusaciones y está tomando medidas para proteger su reputación y aclarar la situación legalmente.