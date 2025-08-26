Morelia, Michoacán, 26 de agosto de 2025.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) informa a la ciudadanía sobre el estado actual de los cuerpos de agua en Morelia, después de la fuerte tormenta que se presentó la tarde de ayer en la ciudad.

Actualmente:

El río Grande se encuentra al 50% de su capacidad.

El río Chiquito presenta un 30% de capacidad.

El dren de los Itzícuaros se ubica en 60% de su capacidad, con bombeo permanente.

En la colonia Prados Verdes, donde se reportaron encharcamientos, se determinó que estos se originaron debido a la acumulación de basura que arrastró la lluvia hacia las rejillas pluviales, lo que provocó taponamientos. Personal del Ooapas ya realizó las maniobras necesarias para liberar las rejillas y permitir que el agua recuperara su cauce normal.

En relación a esta situación, el director general del OOAPAS, Adolfo Torres Ramírez, hizo un llamado a la ciudadanía a no arrojar basura en la vía pública, ya que este tipo de acciones agravan las afectaciones durante las lluvias.

Asimismo, se informa que en el Boulevard García de León, a la altura de la calle Artilleros del 47, se registró el colapso de un tramo de drenaje. Para atender esta contingencia, se sustituirán 40 metros de tubería, con el objetivo de evitar mayores afectaciones en la zona.

El Ooapas reitera su compromiso de atender de manera inmediata las incidencias ocasionadas por la temporada de lluvias y continuará trabajando de manera permanente para salvaguardar la infraestructura hidráulica de la ciudad.