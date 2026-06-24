Morelia, Michoacán; 24 de junio de 2026.- En reunión productiva, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo un encuentro con el Consejo Profesional de Empresarios de México, Capítulo Michoacán, encabezada por su presidente, Isaac Díaz.

En esa reunión de diálogo abierto y constructivo se abordaron temas estratégicos para el fortalecimiento y crecimiento económico de Morelia: Seguridad; Regulación de establecimientos; Promoción turística y el gran potencial económico de la ciudad.

Yankel Benítez aseguro que Morelia posee todos los atributos necesarios para consolidarse como un destino turístico de clase mundial, “su invaluable patrimonio cultural declarado por la UNESCO, una ubicación estratégica, talento humano calificado y vocación de servicio”.

Refirió que el compromiso actual es avanzar con reglas claras, mayor seguridad y una estrecha colaboración entre el gobierno municipal y el sector empresarial.

El secretario del Ayuntamiento afirmó que este tipo de encuentros resultan fundamentales, ya que las decisiones y acuerdos que surgen de ellos inciden directamente en la generación de empleo, la atracción de inversiones y la mejora de la calidad de vida de las familias morelianas.

“Continuamos trabajando de manera coordinada para posicionar a Morelia como la mejor ciudad para vivir y para invertir”, puntualizó Yankel Benítez.