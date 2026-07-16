Morelia, Mich.- Jueves 16 de julio de 2026.- La noche de este jueves, sujetos armados bloquearon parcialmente la carretera Morelia-Quiroga al atravesar dos vehículos de carga en distintos puntos de la vialidad, luego de poncharles las llantas, trascendió en el trabajo periodístico.

Camión Bonafont atravesado a la altura de Capula

El primer automotor involucrado fue un camión repartidor de la empresa Bonafont, el cual quedó obstruyendo el camino entre la entrada principal de Capula y la segunda entrada a la mencionada tenencia, es decir Capula 2.

Torton obstruyendo el paso cerca de la desviación a El Correo

Asimismo, una segunda unidad fue localizada bloqueando la circulación a pocos metros de la desviación a la población de El Correo. Se trata de un camión tipo torton, marca Kenworth, de color blanco.

No hubo enfrentamiento, señalan fuentes

De acuerdo con fuentes allegadas al caso, no se registró ningún enfrentamiento. Los responsables únicamente utilizaron los vehículos para obstruir la vialidad y dispararon contra los neumáticos para impedir que fueran movidos.

Restablecen la seguridad y el tránsito en la zona

La situación fue atendida por elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil, quienes realizaron las acciones necesarias para retirar las unidades y restablecer el tránsito vehicular.

Relacionan uno de los hechos con un intento de robo

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), Pablo Alarcón Olmedo, informó a través de su cuenta en Facebook que uno de los hechos estaría relacionado con un intento de robo del camión tipo torton, el cual fue resguardado junto con el chofer.

Se espera que las instancias competentes emprendan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

AGENCIA RED 113