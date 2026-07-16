Morelia, Michoacán;16 de julio de 2026.- Como parte de las acciones permanentes para prevenir y combatir la proliferación del mosquito transmisor del dengue en lugares prioritarios, el Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Bien Común y Política Social, llevará a cabo una nueva jornada de fumigación en distintos puntos de la ciudad.

La secretaria de Bien Común y Política Social, Rosalva Vanegas Garduño, señaló que labores forman parte de la estrategia integral que impulsa la administración del presidente municipal para proteger la salud de las familias morelianas y reducir el riesgo de contagios por dengue, especialmente durante la presente temporada de lluvias.

Informó que en Hacienda Tiníjaro se llevó a cabo la tercera jornada de fumigación, ya que es una zona que presenta encharcamientos por lluvias y es más propensa al desarrollo de enfermedades derivadas por la acumulación de agua.

Rosalva Vanegas mencionó que la madrugada de este viernes se tiene programada la atención de siete colonias, donde se realizará la aplicación de insecticida mediante termonebulización para eliminar al mosquito adulto. Las colonias son: Independencia, Isaac Arriaga, Vasco de Quiroga, Hacienda Tinijaro, Arcos San José, Carlos Salazar y Primo Tapia.

Reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con las acciones preventivas, manteniendo patios y azoteas limpios, eliminando recipientes que acumulen agua, y permitiendo el acceso de las brigadas, cuando así se requiera.

La secretaria destacó que el Gobierno de Morelia continuará reforzando estas acciones en distintas colonias del municipio, como parte de una estrategia permanente de prevención y atención para proteger la salud de la población.