Morelia, Mich.- Viernes 24 de julio de 2026.- La tarde de este viernes se reportó un estallido en un domicilio del fraccionamiento Villas Oriente, en la ciudad de Morelia, incidente que, de acuerdo con datos preliminares otorgados por fuentes allegadas al tema, dejó tres personas lesionadas por quemaduras: dos mujeres y un niño de 12 años de edad.

El hecho ocurrió cerca de la calle Águilas, en el departamento 01 del edificio 191-G, y fue reportado por varios vecinos al número de emergencias 911, quienes solicitaron apoyo tras escuchar el fuerte estruendo.

Al sitio se movilizaron elementos de Bomberos Municipales, así como paramédicos, quienes brindaron atención a los heridos, identificados como Karina y Carmina, de 32 y 43 años de edad, respectivamente, así como el menor Esteban. Dichos pacientes fueron llevados a hospitales para su valoración médica.

De manera extraoficial trascendió que el estallido habría sido ocasionado por una fuga y acumulación de gas al interior de la vivienda.

Se espera que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes para determinar con precisión las causas del incidente.

AGENCIA RED 113