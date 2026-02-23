Morelia, Michoacán, 21 de febrero de 2026.- Ante el inicio de la temporada de Cuaresma y el incremento en el consumo de productos del mar, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), intensifica las acciones de vigilancia y hace un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones para prevenir intoxicaciones y enfermedades gastrointestinales.

Para garantizar que los alimentos lleguen a la mesa en óptimas condiciones, la autoridad sanitaria recomienda verificar que el pescado tenga ojos brillantes y saltones, escamas bien adheridas a la piel y carne firme al tacto, evitar productos con olor desagradable, así como aquellos con textura pegajosa o apariencia opaca, y se sugiere adquirir pescados y mariscos en lugares que cumplan con normas de higiene y mantengan los productos sobre camas de hielo o en refrigeración adecuada.

La SSM subraya que es fundamental mantener los productos congelados hasta su preparación, evitar el consumo de mariscos crudos, lavarse las manos frecuentemente y desinfectar las áreas de preparación para evitar la contaminación cruzada.

Durante esta temporada, brigadas de la Coepris Michoacán realizan operativos de inspección en mercados y establecimientos dedicados a la venta de pescados y mariscos, a fin de verificar que los productos se encuentren en óptimas condiciones y así proteger la salud de la población.

En caso de presentar síntomas como vómito, diarrea, fiebre o malestar general tras el consumo de estos alimentos, se recomienda acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana y evitar la automedicación. Para reportar cualquier irregularidad o establecimiento que no cumpla con las medidas de higiene, la Coepris pone a disposición el correo electrónico: denuncias.coepris@salud.michoacan.gob.mx