SSM ha atendido casi 8 mil urgencias médicas en lo que va de 2023

Morelia, Michoacán, 16 de mayo de 2023.- En lo que va del año, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) ha atendido de manera oportuna cerca de 8 mil urgencias médicas.

El personal médico de la CRUM ha hecho frente de manera eficaz y con éxito a 3 mil 793 accidentes no viales como quemaduras, intoxicaciones, electrocuciones, caídas, asfixias, agotamientos, y caídas, precisó la dependencia estatal.

Ha respondido también a 4 mil 187 servicios prehospitalarios por hechos de tránsito en donde se han visto involucrados automóviles, motocicletas, y bicicletas en volcaduras o personas atropelladas.

La autoridad de salud reportó que las jurisdicciones sanitarias con mayor número de incidencia en hechos viales son Morelia con mil 145, seguida de Zamora con 813, Pátzcuaro con 762, y Zitácuaro con 438.

La SSM recomienda a la población mantener una distancia prudente con el vehículo del frente, no consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes antes de conducir, respetar las señales de tránsito, no utilizar dispositivos móviles, no exceder los límites de velocidad, y mantener las unidades en buenas condiciones.