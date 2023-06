Sinergia para organizar las elecciones. El análisis de la Dra. Yurisha Andrade Morales

Sinergia para organizar las elecciones

Yurisha Andrade Morales*

La reciente reunión de las y los consejeros electorales del INE con el presidente de la república suscitó múltiples opiniones y, por su relevancia, considero importante formular algunas reflexiones que propongo desde varios ángulos. El primer aspecto para el análisis es que la organización de los procesos electorales implica una enorme movilización social y la activación de los aparatos y procedimientos electorales que dan certeza y autenticidad a su desahogo, más aún cuando se trata de procesos concurrentes que involucran renovación de cargos federales y locales con jornada electoral el mismo día, tal y como ocurrirá el 2 de junio de 2024.

Garantizar la organización de las elecciones depende, esencialmente, del ejercicio oportuno e imparcial de las atribuciones de las autoridades administrativas, el INE y los OPL en todo el país; mientras que los esquemas preventivos y correctivos de los delitos corresponden a las fiscalías especializadas instituidas para ese propósito; el control de la legalidad de los actos electorales está a cargo de autoridades jurisdiccionales, federales y estatales. Los partidos políticos y las candidaturas independientes presentan las opciones para la ocupación de los cargos públicos en juego y la ciudadanía ejerce la función de evaluar y elegir en quién deposita su confianza, a través del voto que debe ejercer en libertad.

Por su parte, los aparatos gubernamentales federal, locales y municipales, conforme a la legislación en la materia, tienen la obligación de colaborar con las autoridades electorales, en los aspectos que sean de su competencia. Ejemplos significativos, están en la seguridad que se brinda para la producción, traslado y resguardo de las boletas y de las instalaciones de los organismos electorales, así como en la entrega oportuna de los recursos presupuestales que son aprobados por los respectivos congresos y que son indispensables para afrontar la logística de los procesos comiciales.

Las reuniones entre las autoridades electorales y los gobiernos no son nuevas, siempre se han llevado a cabo; lo hicieron los y las consejeras del IFE-INE en el pasado y lo han hecho las y los consejeros de los OPL con los correspondientes gobernadores y gobernadoras. Lo importante es que estos encuentros sean públicos, de cara a la sociedad, para que ésta conozca los temas que se abordan, los acuerdos que se establecen y la forma de su cumplimiento.

La primera reunión del actual presidente con las y los consejeros electorales se da en el preámbulo del inicio de los procesos concurrentes 2023-2024 y de la definición del marco normativo que se aplicará, dado que el Plan B no ha sido reactivado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siempre será una buena noticia que el gobierno dialogue con una institución clave para la democracia mexicana y que se expresen compromisos mutuos de respeto a los ámbitos de competencia de ambas partes. Sabemos que los gobiernos y sus aparatos administrativos tienen mandatos específicos en la Constitución para no intervenir en los procesos electorales y para garantizar que los recursos públicos que tienen a su cargo no se usarán indebidamente en apoyo a los partidos o candidaturas de su preferencia.

El INE, como autoridad coordinadora del sistema nacional de elecciones, tiene la responsabilidad de garantizar la equidad en la contienda y el apego de los actores políticos a las reglas del juego. Establecer una sinergia para organizar elecciones entre las autoridades en la materia y los gobiernos, no solo es adecuado, sino que también es necesario. El respeto a la autonomía y a la naturaleza constitucional como órgano autónomo del INE fue expresada por el primer mandatario, veremos qué sucede en el mundo de la realidad y cómo se restablece un diálogo interinstitucional entre estas instancias.

También es claro que la defensa de la autonomía depende de la autoridad electoral, de cómo afronte los retos y dilemas que ya le impone un entorno muy politizado, donde los partidos implementan, día a día, estrategias de acción política para avanzar en actividades propias de los procesos electorales que todavía no inician, pero que ya se expresan en diversas formas en los ámbitos nacional y de las entidades federativas, sobre todo, en las que habrá renovación de las gubernaturas.

*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

