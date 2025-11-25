Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2025.- En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Secretaría del Bienestar (Sedebi) se suma a la iniciativa 16 días de activismo contra la violencia de género, a través de diversas acciones que contribuyen a crear conciencia sobre esta problemática.

Andrea Serna Hernández, titular de la Sedebi, señaló que estas actividades van encaminadas a transformar nuestra realidad desde lo cotidiano y construir igualdad. “La erradicación de las violencias estructurales no es tarea de unas y unos pocos, comienza con pequeñas acciones que compartimos, fortalecemos y mejoramos juntas y juntos”, afirmó.

En este sentido, a través de los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (Ceibas) en el estado, la Sedebi llevará a cabo charlas, pláticas, talleres, caminatas, entre otras acciones, a partir de esta fecha y hasta el 10 de diciembre que concluye esta iniciativa.

En el Ceibas Citta Fratteli de Múgica, el día de hoy se llevó a cabo la rodada naranja que partió de la plaza principal. Mientras que en el Ceibas Uruapanhi de Uruapan, se realizó la charla “Prevención y erradicación de la violencia contra la mujer”, en punto de las 10:00 horas. En tanto, la Unidad de Igualdad Sustantiva (Unis) de la Sedebi realizó una charla para beneficiarias del programa Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino, en la casa taller Alfredo Zalce. En el Ceibas Tepeyac de Sahuayo, a las 19:00 horas se realizará una caminata naranja desde la presidencia municipal.

El personal del Ceibas Renacer de Zamora instalará los días 25 y 26 de noviembre un módulo de información sobre la violencia contra la mujer, en la plaza principal; y se realizará la conferencia “La eliminación de la violencia contra la mujer”, el 28 de noviembre a las 17:00 horas en las instalaciones del Ceibas.

El 26 de noviembre a las 10:00 horas en las instalaciones de la dependencia estatal, se hará entrega a la Sedebi del certificado que la declara como Espacio Libre de Violencia, por parte de la directora General de la Consultora Hermas SC, Jaqueline Guadalupe García Vázquez.

Asimismo, en el Ceibas La Luz de Jacona se realizará la charla “Escuchar, creer y acompañar” el día 27 de noviembre a las 16:30 hora; y el día 5 de diciembre a las 16:30 horas la clase de yoga “Luz en mi cuerpo, paz en mi mente”. En el Ceibas Cavadas de La Piedad, el 26 de noviembre se realizará una plática-taller para erradicar la violencia, en el Parque Morelos a las 17:00 horas.

Finalmente, la Dirección de Atención de Grupos Prioritarios hará entrega del Premio a Personas con Discapacidad el día 3 de diciembre a las 11:00 horas, y el desfile del Orgullo por la Inclusión de Personas con Discapacidad a las 16:00 horas en la Plaza Villalongín de Morelia.