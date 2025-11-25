Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2025.- En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la presidenta del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini, llamó a asumir con seriedad y responsabilidad la tarea institucional de proteger a todas las mujeres y niñas de Michoacán.

Durante su participación en la conmemoración del 25 de noviembre, Bugarini destacó que, aunque la lucha es larga, hoy existen avances legislativos que antes no estaban sobre la mesa. “El camino es difícil, pero hoy contamos con leyes y herramientas reales para enfrentar la violencia contra las mujeres. Son reformas que cambian la historia y que ya están protegiendo vidas”, afirmó.

La legisladora subrayó que la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado ni un problema individual, sino el reflejo de un sistema que reproduce desigualdad y opresión. En ese sentido, enfatizó que las instituciones no pueden limitarse a discursos simbólicos, sino que deben garantizar acciones efectivas.

“Contra la violencia, más que palabras, hoy tenemos avances legislativos que sí protegen. Y desde el Congreso seguiremos construyendo un Estado donde ninguna mujer viva con miedo”, señaló.

Bugarini recordó que la responsabilidad institucional es compartida entre poderes públicos, gobiernos y sociedad, y que ninguna democracia puede considerarse auténtica si permite que la mitad de su población viva en riesgo o en condiciones de desigualdad.

Finalmente, reiteró que el Congreso del Estado continuará impulsando reformas, fortaleciendo mecanismos de protección y acompañando a las mujeres que exigen una vida libre de violencia.

“Esta lucha no termina hoy. Cada acción legislativa es un paso para que nuestras niñas crezcan en un Michoacán más justo y más seguro”, concluyó.