Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) rendirá un homenaje al artista Otilio García Marabel, conocido como Chez Marabel o “Coyotzin”, en su primer año luctuoso. El Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce (MACAZ) inaugurará este 28 de noviembre a las 18:00 horas la exposición “Del agua a las estrellas. El camino del Coyotzin”, integrada por más de 50 piezas entre grabados en relieve, placas, libretas de dibujo, procesos creativos y materiales personales.

Chez construyó un lenguaje visual marcado por dos territorios simbólicos: el agua de Michoacán, donde perfeccionó su oficio; y las estrellas de Zitlala, Guerrero, su lugar de origen. Formado en la Licenciatura de Artes Visuales en la Facultad Popular de Bellas Artes (FPBA), participó en más de 25 exposiciones colectivas y obtuvo reconocimientos en el Encuentro Estatal de Pintura y Estampa Efraín Vargas.

La gráfica fue para él un espacio de comunidad y de memoria. En la FPBA consolidó un proceso creativo que unía técnica, colaboración y ritualidad. Cada impresión era una declaración de presencia y un gesto que se hacía raíz.

La fuerza de su obra también brota del imaginario de Zitlala, donde están presentes la energía femenina, el diablito juguetón y las máscaras de tigre que aparecen en sus estampas, como presencias vivas que acompañan y celebran la existencia. Su trazo evoca la sierra, la fiesta y la voz de sus ancestros. La muestra permanecerá abierta hasta el 1 de marzo de 2026 en el MACAZ.