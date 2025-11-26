Morelia, Mich.- 26 de noviembre de 2025.- El diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla señaló que la célula criminal del Cartel Jalisco que asesinó al ex presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, constituye únicamente a los actores materiales del crimen.

Subrayó que, para garantizar justicia plena, es indispensable que las autoridades profundicen en las investigaciones para identificar y detener también a los autores intelectuales, es decir, quienes habrían planeado, ordenado o financiado el homicidio.

El diputado Carlos Bautista pidió investigar a los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo para garantizar justicia plena. #Michoacán #Uruapan pic.twitter.com/jmYGighiiU — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) November 26, 2025

Tafolla enfatizó que mientras no se esclarezca quiénes están detrás de este atentado, el caso permanecerá incompleto y sin justicia real para la familia del ex alcalde y para la sociedad Uruapense.

Pidió a las instituciones de seguridad y procuración de justicia actuar con firmeza y celeridad, y no limitarse a la detención de los responsables materiales.

“Yo quiero que la Presidencia de la República nos demuestre que no fue un crimen de estado, eso es lo que queremos saber, que haya justicia para Carlos Manzo”, enfatizó el diputado del sombrero.