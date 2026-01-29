Morelia, Michoacán, 29 de enero de 2026.- Michoacán destacó en la reciente Feria Internacional de Turismo (Fitur) de España por su sólida conectividad aérea, clave para atraer al turismo europeo e internacional. La oferta de destinos históricos, culturales, gastronómicos, de naturaleza y de fe en “el alma de México” generó un gran interés en las más de 100 citas de negocios concretadas con expertos del sector en el evento más importante de Iberoamérica.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo del Estado (Sectur), destacó el fortalecimiento de la conectividad aérea durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Explicó los puentes que vinculan a Michoacán con Europa: “Si vuelan de Madrid al Aeropuerto Internacional de Cancún, que es el que recibe más destinos internacionales, están a solo una escala de la entidad; lo mismo ocurre vía Monterrey, Ciudad de México o Tijuana, punto que conecta incluso con Beijing”.

El funcionario estatal enfatizó que las citas de negocios son el eje de estos encuentros y en el caso de Michoacán, permitieron proyectar experiencias y sensaciones ante el mercado español e internacional. Esta promoción destacó la oferta del estado de cara al próximo Mundial de Futbol, evento que tendrá su partido inaugural en México y atraerá a miles de aficionados al deporte.

“Esta es una feria con más de 25 años y a ella acuden expertos del sector de más de 160 países, con quienes se realizan citas de negocios que representan una venta de destino interesante al buscar atraer al turismo internacional”, concluyó el secretario.