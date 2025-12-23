Uruapan, Michoacán, 23 de diciembre del 2025.- El titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López, y el Concejo Comunal de Angahuan, municipio de Uruapan, dieron el banderazo de arranque de obra del Centro de Transferencia para el Manejo Integral de los Residuos “Kaxipikua Irekani”.

Al respecto, el secretario explicó que este centro de residuos beneficiará a más de 10 mil habitantes de la comunidad de Angahuan, pero también tendrá un impacto en las comunidades de Santa Ana Zirosto, Nuevo Zirosto y Zacán.

Méndez López adelantó que además servirá como centro de compostaje y de reciclaje, mediante la construcción de una techumbre con equipamiento para procesar las aproximadamente 20 toneladas diarias, por lo que tendrá una inversión de más de 8 millones de pesos, con recursos estatales, a través del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum).

Resaltó que esta obra se integrará a la red del Centro Intermunicipal para el Tratamiento de los Residuos Sólidos de la Región Uruapan, además de que se implementará el programa “Si la separas ya no es basura” en los grupos de valorizables, orgánicos y sanitarios, que se recolectarán por días asignados.

En ese sentido, la presidenta del Concejo Comunal de Angahuan, María Teresa Perucho Bravo, enfatizó que este proyecto sentará las bases para transformar el manejo de residuos en un modelo de economía circular que beneficie directamente el desarrollo de la comunidad.