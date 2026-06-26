Sacramento, California; 26 de junio de 2026.- Con el propósito de compartir experiencias exitosas y sentar las bases para concretar un intercambio entre estudiantes morelianos y de Estados Unidos, Alfonso Martínez Alcázar, presidente de Morelia, se reunió con jóvenes de la Universidad Estatal de Sacramento.

Durante el segundo día de actividades de la gira en Sacramento, Alfonso Martínez participó en un encuentro estudiantil que destacó por su gran presencia hispana, pues el 40% de ellos son de origen latino y el 94% de esa comunidad, tienen raíces mexicanas.

En este marco, el presidente de Morelia presentó las acciones y proyectos en materia de promoción turística, gestión cultural, vinculación académica, movilidad estudiantil y fortalecimiento de la identidad local, que se llevan a cabo en la capital de Michoacán.

Acompañado por las titulares de las Secretarías de Turismo, Thelma Aquique Arrieta y Cultura, Fátima Chávez Alcaraz de Morelia, así como del Director General y CEO del Crocker Art Museum, Agustín Artega, Alfonso Martínez resaltó la importancia de fortalecer esta comunicación a través de un intercambio estudiantil que permita aprender experiencias exitosas y aplicarlas en la comunidad.

El Alcalde de Morelia escuchó a las y los jóvenes de Sacramento, quienes se mostraron entusiastas en conocer el trabajo realizado en Morelia.

La Universidad Estatal de Sacramento cuya superficie alcanza las 120 hectáreas, cuenta con una matrícula de 35 mil alumnos, que administra más de 150 programas de estudio divididos en ocho facultades principales.

Alcázar Martínez, fue invitado a realizar un recorrido por el plantel donde escuchó de viva voz los orígenes, sueños y anhelos de esta comunidad de raíces michoacanas, quienes compartieron su orgullo por la tierra de sus padres.